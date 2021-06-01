印度一名森林服務局人員日前在推特，分享一段獵豹被鱷魚盯上的影片，只見獵豹當時正在河邊喝水，沒想到鱷魚竟從水中衝出偷襲，而反應迅速的獵豹下秒神脫逃，讓拍攝民眾看了驚呼不已。

印度森林服務局(IFS)員工梅赫拉(Surender Mehra)日前分享一段鱷魚欲吃獵豹的影片，森林保護區一隻獵豹(cheetah)走到河邊想喝水，期間牠小心翼翼地前進，以免驚動到附近的掠食者，沒想到一隻鱷魚潛在水中，早就發現獵豹靠近，虎視眈眈的看著對方，下一秒趁獵豹放下戒心喝水時，突然衝出試圖咬住獵豹。

而反應迅速的獵豹，馬上發覺異狀，看到鱷魚衝出水面後，趕緊跳起來，跳了約2公尺高，隨後馬上跑開，消失在畫面中，只剩下撲空的鱷魚，潛進水裡等待下一隻獵物，而過程也被一旁的民眾拍下，所有人都驚呼不已，梅赫拉也不禁表示「野外充滿了不確定性，也是所謂的適者生存啊」。

影片曝光後，不少人表示，「獵豹的反應是野生動物生存警覺性，敏銳度夠高才能在野外繼續活下去」、「獵豹過去可能也遇過類似狀況，所以時時提高警覺，以免變成鱷魚的食物」。獵豹又稱印度豹，以驚人的奔跑速度聞名，最高時速可超過110公里，是世界上跑得最快的動物，不過由於獵豹肢體較纖弱，因此彈跳能力並不及其他貓科動物。