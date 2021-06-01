全球新冠肺炎疫情持續爆發，身為疫情重災區的日本，仍有不少動物園及工廠，以控管人數及維持2公尺社交距離的方式繼續營運，維持收入。一名日本網友日前前往廣島市一處動物園看老虎時，正巧遇到園方廣播，但廣播過程頻頻跳針，使一旁原本熟睡的老虎突然驚醒露出疑惑的表情，現場遊客全笑翻。

根據日本媒體《ねとらぼ》的報導，一名日本網友在本月7日時於Twitter上發佈一段，於廣島市安佐動物公園中觀賞老虎的影片。只見影片中，威風凜凜的老虎疑似因為天氣太過炎熱，躲在樹陰下舒服的睡去，就在這個時候動物園的廣播聲響起，但廣播到一半時竟開始跳針，不斷重複著「為防止疫情請民眾將口罩戴好及及及及及及及....」、「仔細洗洗洗洗手手手手...」。

原本已進入夢鄉呼呼大睡的老虎，也被突如其來的跳針廣播給嚇醒，露出一臉疑惑的表情看向遠方，讓一旁的遊客忍不住笑了出來，而這可愛的一幕也被該名網友拍下上傳至網路上，吸引超過9萬名網友觀看轉發。

網友們看到影片後紛紛留言「哪泥？」、「這是什麼奇怪的聲音」、「老虎的表情實在太有趣了」、「難得看到老虎跟貓一樣的表情」、「嗯？！？！」、「奇怪！發生什麼事」、「會被牠的表情給融化」、「原來老虎也有這種呆萌樣」，引起熱烈討論。