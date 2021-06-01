鱷魚經常埋伏在水中，等到獵物靠近時再突然浮出水面，張開大口迅速狠咬對方。近日印度有民眾目擊驚悚的畫面，一隻流浪狗漫步到河邊喝水，卻沒有察覺危機在向牠靠近，一隻鱷魚發現獵食目標後快速朝牠游去，流浪狗只慘叫了一聲，就被拖進河水中，成為鱷魚的大餐。

流浪狗慘遭鱷魚攻擊，只來得及發出一聲慘叫就被拖下水。(影片來源/YouTube/inKhabar)

根據《太陽報》報導，這起事件發生在印度北部的拉賈斯坦邦，當時一隻流浪狗走到昌巴爾河（Chambal River）邊飲水，還不斷在淺灘處徘徊，從畫面上方可以看到，河水裡有一條明顯的划痕，一隻鱷魚早就發現獵物靠近，快速地朝著牠的方向游去，不過流浪狗卻沒有察覺危機正在向牠逼近。

等到距離足夠靠近，鱷魚立刻張開大口狠咬，流浪狗雖然大力扭動身體想要掙扎，但卻無濟於事，只慘叫了一聲就被拖進河水裡，成為鱷魚的大餐。岸上拍攝的民眾對此感到相當震驚，但同時也感嘆鱷魚在水中的獵捕能力：「牠（鱷魚）很聰明，狗都沒有發現」。

據了解，事發地點位在Rana Pratap Sagar水壩附近，該水壩的助理工程師哈里什（Harish Tiwari）透露，這裡雖然用於發電，但也同時是很多鳥類的家園，然而河裡卻有很多鱷魚，每到冬天牠們就會爬上岸曬太陽，畫面十分壯觀。

這段影片很快就在網路上引起熱議，有不少人都十分心疼流浪狗的遭遇，還有網友批評拍攝者只顧著拍影片而不去救狗，「他們沒有試圖趕走流浪狗，而是顧著拍片、看著牠的死亡大笑，真的很可恥」、「可憐的流浪狗，拍攝者至少可以丟石頭嚇走牠」；但也有人持反對意見，認為一切都只是自然的法則，「流浪狗到河邊喝水，成為獵物就是牠的宿命」。