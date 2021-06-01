許多登山客前往山區看到野生獼猴時都會盡量避開，除了避免遭到攻擊外，也能防止食物被獼猴搶走，但大陸一名男子日前前往貴州的一處森林公園遊玩時，看到獼猴竟打算拿出食物餵食，下一秒就遭到近20隻獼猴「淹沒」。

根據大陸媒體《新浪新聞》的報導，一名男子日前與家人前往貴州省貴陽黔靈山公園旅遊時，疑似看到野生獼猴相當可愛，便打開包包試圖拿出食物餵牠們，沒想到獼猴們一看到男子彎下腰，就火速爬到男子的身上，一瞬間男子就被大批的獼猴群給淹沒，一旁的遊客竟然還覺得有趣，頻頻發出嬉鬧聲，並將這可怕的畫面上傳至網路上，吸引不少人觀看。

男子一彎下腰就被獼猴群給撲倒，瘋狂搶奪男子手中的食物。（圖／微博沸點）

園方工作人員受訪時表示，景區一直都有管理措施，只要獼猴下來就會將牠們驅趕回山上，也不斷提醒民眾不要拿出食物餵獼猴，因為獼猴為野生動物習性無法改變，若是遊客主動拿出食物就可能引起獼猴搶食，但一般情況下獼猴不會主動攻擊人類。

網友看到影片後也紛紛留言「小心被野猴抓傷，有細菌」、「太嚇人了，一點都不好笑」、「這被抓傷還得了」、「牠們明明就會主動攻擊人，不給食物就咬你」、「小孩如果跟著學就慘了」、「被瞬間淹沒也太可怕了吧」、「看起來很像什麼恐怖電影的畫面」、「這些人根本就沒在聽園方說什麼」、「到時候被咬傷了又會在那裡鬼吼鬼叫」，引起熱烈討論。