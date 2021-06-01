狗界音樂家！大陸四川一名主人每次帶愛犬回外公家時，愛犬若聽到外公在吹直笛，就會跟著一起低吟，好像想與對方合音，模樣非常可愛，而主人也笑著表示，愛犬彷彿把自己當成人，甚至不跟社區裡其他狗一起玩。

根據《漩渦視頻》報導，四川自貢一名謝姓主人養了一隻小型犬，如今已7歲左右，每次帶愛犬回外公家時，牠若聽到外公在吹直笛，就會跟著一起哼唱，發出低聲嚎叫，彷彿想與外公一起合奏，有趣的是，牠的表情都非常陶醉，甚至會闔眼低吟，看起來像沉浸在音樂裡，舉動宛如人類。

愛犬跟著外公直笛聲一起低吟，神奇看起來非常陶醉。(影片來源/youtube/漩渦視頻)

謝姓飼主表示，愛犬只要一聽到外公吹直笛，就會跟著一起哼唱，有時外公吹錯音，牠還會吠2聲，好像提醒外公要認真一點，而這種情形已經持續好幾年，愛犬平時在家非常聽話，雖然一聽到曲子會一起哼，但實際上，主人也不清楚愛犬是否聽得懂音樂。

飼主更笑著說「牠應該沒把自己當成狗吧！牠在我們社區也是，從來不和其他狗一起玩，牠可能覺得別的狗才是狗，而牠不是狗」。不少網友看了也直呼有趣，表示「這陶醉的神情，果然音樂不分國界、不分種族」、「這是一隻被狗耽誤的音樂家啊」、「這一隻狗是音樂天才吧」、「他們是俞伯牙與鍾子期」。