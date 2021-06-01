美國伊利諾州男子巴恩斯（Dartavius Barnes），去年開車出門時遇上臨檢，被警方攔了下來，沒想到車上放著過世女兒的骨灰罈，卻被警方一口咬定是毒品，氣得他事後向當時盤查的6名員警提告。

巴恩斯去年因為超速且未依指示停車，被警方攔下，臨檢過程中，他也全程配合，警方先是要求他下車，並將其上銬後開始搜查車輛，而巴恩斯坦承車上只有些許大麻。

不料警方在查獲車內近80克大麻的同時，還發現副駕駛座上有一個甕，懷疑裡面裝有古柯鹼或海洛因等毒品，沒有經過巴恩斯的同意就逕自打開檢查，過程中甚至還有些許粉末撒出。

幾分鐘後，警方向巴恩斯表示，在車內疑似發現毒品，必須將他逮捕，隨之拿出手上的甕。巴恩斯見狀後情緒激動的大喊「不不不，那是我的女兒！請你把我的女兒還給我、把你的手放下，你們這樣非常的不尊重！」事後巴恩斯不滿警方未經同意，擅自將女兒骨灰進行毒品檢測，憤而向在場6名員警提出告訴。

整起烏龍歸咎於警方使用的現場毒品檢測設備，近幾年發生偽陽性結果的機率較高，已有多起誤測事件，包括曾將巧克力餅乾、腋下除臭劑、口腔芳香劑和墨西哥餅皮麵團等誤認是毒品。

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