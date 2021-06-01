越南河內近日發生一起驚悚案件，有民眾目擊幾名拿著詭異黑袋的可疑人士在住家附近徘徊，神情舉止看起來都很不自然，因此打電話報警，警方立刻對這幾名人士進行追蹤，豈料竟在他們出入的公寓內發現兩大台冷凍櫃，裡面裝滿了上千具嬰兒屍體，消息曝光後引發各界熱議。

根據《新海峽時報》報導，越南警方日前接獲民眾通報，稱住家附近常出現一群可疑人士，手上都會提著黑色的袋子，神情舉止看起來十分怪異，於是警方立刻對這群人進行監控，並尾隨他們來到一處公寓，搜查過程中發現屋內有2台被黑色袋子塞滿的大冷凍櫃，打開後才驚覺裡面竟藏著上千具嬰兒屍體。

隨後警方逮捕4名嫌犯拘留審問，根據初步的調查顯示，這4人經常會到附近的診所和垃圾場收集流產的胎兒，並替他們舉辦喪禮，大多數都是在南定省、朔山縣、青威縣的火葬場進行，因為距離較遠，所以安排儀式的時間就會暫時將嬰兒的遺體安置在公寓的冷凍櫃內。警方表示，這樣的行為並不構成違法，但保管遺體的方法恐有衛生疑慮。

《越南快報》指出，越南是全球墮胎率最高的國家之一，據該國衛生部婦幼保健部門數據顯示，2018年全國每100名新生兒，就有14名遭到墮胎，其中的原因包含性別歧視和性教育不足，由於婚前性行為在越南仍被視為禁忌，如果一名未婚女性懷孕，將面臨社會嚴重的批評，再加上缺乏性教育，部分人也將墮胎視作節育的一種方式。