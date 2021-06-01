有不少日本網友在《讀賣新聞》全版廣告上看見驚奇一幕，只見原本藍色天空的頁面，面向天空後，透過陽光照射，竟然出現美麗的彩虹。原來這是日本知名搖滾團體「彩虹樂團」（L'Arc-en-Ciel）睽違4年即將發出新單曲，所推出的創意廣告，讓不少粉絲眼睛為之一亮。

一名日本網友在推特帳號「@stn_ern」PO出一系列的報紙照片，畫面中可見，原本一片藍白色漸層的天空，四周圍還出現許多意義不明的符號，讓人看了摸不著頭緒，不過隨後就發現下方有一行小字，寫著只要將報紙面向天空，透過陽光照射就能得到解答。

該網友不明所以的照做，果然發現原本平凡無奇的藍天畫面，赫然出現了一道美麗的彩虹，而意義不明的符號，也立刻浮現彩虹樂團（L'Arc-en-Ciel）的團名。

這才知道原來這是日本知名搖滾團體「彩虹樂團」（L'Arc-en-Ciel）為了睽違4年發行的新單曲〈ミライ〉（未來），特別在日本全國性報紙《讀賣新聞》買下全版廣告，透過獨特的創意發想，宣佈回歸的重磅消息。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太有才了！創意滿分」、「原來在報紙上也能做出這種讓人眼睛為之一亮的行銷廣告」、「真的是太神奇了，想忘也忘不了」。