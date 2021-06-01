美國阿肯色州一名釣客日前至比弗河釣魚，期間釣到一條大口黑鱸，外觀竟呈現金黃色，讓他感到非常神奇，隨後與牠合照完便放回河裡，金黃鱸魚照片曝光後，意外引發網友討論，而一名生物學家對此表示，「該名釣客應該要去買張樂透，因為他釣到一條出現機率僅百萬分之一的魚」。

綜合外媒報到，釣客羅傑斯(Josh Rogers)日前與朋友至比弗湖(Beaver Lake)釣魚，當時釣到一條金黃色的大口黑鱸(largemouth bass)，由於該魚類背部正常為灰綠色，因此讓羅傑斯相當困惑，他表示近日河底較泥濘，起初以為是鱸魚沾到泥土而顏色變淺，「但看到魚的鰓與嘴巴後，發現都是金黃色，我還懷疑牠可能生病了」。

由於想搞清楚魚為何呈現金黃色，因此羅傑斯便與魚合照，隨後就將牠放回河裡，沒想到之後1個小時，他們都未再釣到魚，感到無聊的羅傑斯就將金鱸魚的照片分享至社群，竟意外獲得關注，他笑著說「也許我不應該把牠放回去，我很驚訝金鱸魚會引起眾人注意」。

阿肯色州生物學家斯坦(Jon Stein)對此表示，羅傑斯就像是中了樂透一樣，因為金鱸魚出現的機率僅百萬分之一，是因基因異常所導致，使鱸魚缺少較深的色素，原本的灰綠色反而被黃色取代，出現黃化現象(xanthochroism)，儘管這狀況非常罕見，但屬於自然現象。