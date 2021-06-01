許多人都有網路購物的經驗，尤其是在居家隔離的這段時間，但如果收到的商品跟所想的不同，就會讓人不知所措。國外一名男子眼見天氣逐漸變熱，他看到網路上的一組簡易游泳池正在降價促銷便趕緊訂了一組，準備在家中好好戲水，但沒想到收到實品後卻讓他相當傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，英國一名50歲的男子米克達芬（Mick Daffern），日前逛網拍時無意間看到一組成人用的充氣游泳池正在降價特賣，於是便花了約7英鎊（約新台幣272元）訂購，打算在夏日裡與家人同樂，而包裹寄到家裡後，他也相當興奮的趕緊打開紙箱，沒想到裡面竟然只裝著一個長寬高都只有30公分左右的正方形兒童專用的泡腳充氣玩具，沒有其他的商品，讓他當下相當錯愕，氣得再次打開頁面確認。

沒想到仔細一看才發現頁面上的商品圖疑似都是近距離的拍攝，讓他誤以為是成人大小的充氣游泳池，更直呼「收到商品時真的讓人很困惑，簡直就是一場騙局」。現在米克達芬只能怪自己沒看清楚，無奈的將這組玩具送給孩子們玩。

網友看到後則紛紛表示「這是我今天看到最好笑的事情」、「大小也差太多了吧」、「真是一個淒慘的網購經驗」、「這樣誰還敢在網路上買東西」、「這個故事告訴我們特價商品不能信」、「小小一個大概只有嬰兒才能使用」、「好險沒有虧太多」、「迷你泳池看起來蠻可愛的」，引起熱烈討論。