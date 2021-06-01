貓咪雖然具備靈敏的反應和矯健的身手，但偶爾也會不小心「落漆（台語）」，做出讓飼主感到心疼又好笑的行為。近日網路上流傳一段影片，一隻貓咪躺在商店的櫃台上休息，頭還靠著擺放雞蛋的紙盒，看起來十分舒服，豈料下秒牠突然伸了一個懶腰，竟連同18顆雞蛋一起掉到地上，讓店員非常傻眼。

根據《The Dodo》報導，TikTok用戶「@lconsentida」近日分享一段監視器畫面，只見一隻白底虎斑貓側躺在商店的櫃台上休息，頭枕著擺放雞蛋的盒子，尾巴還緩慢地左右擺動著，看起來非常優雅愜意。

然而下秒貓咪突然伸了一個懶腰，並順勢翻轉了一下身體，豈料卻沒有注意到身後的情況，一不小心從櫃台上摔落，貓咪緊張地立刻抓住一旁的紙盒，上方擺放的18顆雞蛋也跟著掉落到地面，儘管店員聽到聲響後快速衝出，但早已來不及，只能眼睜睜地看著這場「意外」在面前發生。

影片曝光截至目前為止，已經超過13萬觀看人次，不少網友都對貓咪的行為感到哭笑不得，紛紛留言：「我看到了，是雞蛋先動的手，貓咪並沒有錯」、「當我看到雞蛋和貓咪這個組合時，就已經預想到最壞的結果了」、「這是這個店員上班的最後一天」、「貓咪這麼可愛，能有什麼壞心眼呢？」。