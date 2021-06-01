許多人相信牛充滿靈性，被送去屠宰前都知道自己的生命即將結束而因此流下眼淚。德國一名男子因為從小在農場中長大，而陪伴他成長的就是一頭乳牛，但當乳牛因不得已原因被迫離開時，他卻因年紀太小而無法阻止，長大後他乾脆自己開農場並從屠宰場中救回牛隻，彌補小時候的遺憾。

根據外國媒體的報導，德國一名男子喬爾（Joar Berge）從小在歐登瓦德山（Odenwald）的一處農場中出生長大，農場裡除了有山羊、雞、鴨以及鵝之外，還有時常陪伴他的超級「牛」朋友雷希（Rexi），但後來雷希因為不得已的原因被送走離開農場，當時的他也因為年紀還小無法挽留，而讓他心中始終有個遺憾存在。

喬爾長大後也遠離家鄉，搬到柏林、曼海姆、科隆等大都市中生活了一段時間，但繁忙的生活步調及工作壓力讓他相當厭煩，不時回想起童年時的快樂時光，最後他竟然真的辭掉工作搬回老家開農場。而喬爾為了彌補童年時的遺憾，第一件事就是到屠宰場中救出達吉（Dagi）和艾瑪（Emma）2頭牛，讓牠們免於被屠宰的命運。喬爾還在2020年成立了非營利組織「Lebenshof Odenwald e.V.」，讓無家可歸的動物可以得到妥善的照顧，並提供牠們生活的地方，受到不少人讚賞。

另外，喬爾也在IG上開設帳號，分享自己與動物們的日常生活，吸引超過8萬人追蹤。值得一提的是牛群們每次只要看到喬爾的到來，便會像狗狗或貓咪一樣，撒嬌的將頭塞進他的懷中討摸，讓網友們相當驚艷，紛紛留言「好大隻的寵物」、「沒想到牛也會這麼撒嬌」、「牛的表情竟然在笑耶」、「牠們一定覺得很幸福」。