加州神鷲是美洲大陸最大的鳥類，在1980年代，全世界曾一度只剩22隻，如今加州約有160隻，沒想到上月初竟有20隻加州神鷲佔領一戶民宅露臺，讓獨居婦人的女兒希納（Seana Quintero）崩潰直呼「我媽試圖想噓走一大群有半個自己高的大鳥，真的見識到她有多勇敢！」

希納上月5日在推特帳號「@SeanaLyn」PO文指出，一群有半個人高的大鳥，賴在媽媽家的露臺，無論怎麼驅趕都不為所動，後來才知道原來這些大鳥叫做「加州神鷲」（California condors），是全球稀有鳥類之一，在1980年代時，全球僅剩22隻，後來因為復育有成，如今加州約有160隻，全美不到500隻。特別的是，加州神鷲是北美洲最大的飛禽，展翼時寬達約3公尺，壽命最長可達60年。

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk — Seana Lyn (@SeanaLyn) May 5, 2021

根據希納上傳的照片顯示，這群不速之客將露臺上的多盆植物撞得東倒西歪，浴盆蓋子、裝飾旗幟、草皮裝飾品也破壞殆盡，而且還滿地大小便，讓希納的媽媽相當頭痛，「牠們在跟我媽宣戰，把露臺搞得滿是垃圾、一團糟，趕也趕不走…我嬌小的媽媽試圖把這些半個自己高的鳥噓走」，無奈效果有限。

不過希納也強調，雖然媽媽備感困擾，但對於加州神鷲也抱持敬畏心態，知道這是相當難得的經驗，當天加州神鷲聚集越來越多，總數甚至超過20隻，幸好後來牠們自行轉移陣地，這才讓希納和媽媽鬆了一口氣。

對此，美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）表示，因為希納媽媽的住所位於加州神鷲的棲息地之內，建議日後若再遇到牠們登門搗亂，不妨透過大喊、噴水等無害的方式驅趕。