加州神鷲是美洲大陸最大的鳥類，在1980年代，全世界曾一度只剩22隻，如今加州約有160隻，沒想到上月初竟有20隻加州神鷲佔領一戶民宅露臺，讓獨居婦人的女兒希納（Seana Quintero）崩潰直呼「我媽試圖想噓走一大群有半個自己高的大鳥，真的見識到她有多勇敢！」
希納上月5日在推特帳號「@SeanaLyn」PO文指出，一群有半個人高的大鳥，賴在媽媽家的露臺，無論怎麼驅趕都不為所動，後來才知道原來這些大鳥叫做「加州神鷲」（California condors），是全球稀有鳥類之一，在1980年代時，全球僅剩22隻，後來因為復育有成，如今加州約有160隻，全美不到500隻。特別的是，加州神鷲是北美洲最大的飛禽，展翼時寬達約3公尺，壽命最長可達60年。
根據希納上傳的照片顯示，這群不速之客將露臺上的多盆植物撞得東倒西歪，浴盆蓋子、裝飾旗幟、草皮裝飾品也破壞殆盡，而且還滿地大小便，讓希納的媽媽相當頭痛，「牠們在跟我媽宣戰，把露臺搞得滿是垃圾、一團糟，趕也趕不走…我嬌小的媽媽試圖把這些半個自己高的鳥噓走」，無奈效果有限。
不過希納也強調，雖然媽媽備感困擾，但對於加州神鷲也抱持敬畏心態，知道這是相當難得的經驗，當天加州神鷲聚集越來越多，總數甚至超過20隻，幸好後來牠們自行轉移陣地，這才讓希納和媽媽鬆了一口氣。
對此，美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）表示，因為希納媽媽的住所位於加州神鷲的棲息地之內，建議日後若再遇到牠們登門搗亂，不妨透過大喊、噴水等無害的方式驅趕。
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