許多人印象中的大貓熊，都是呈現黑白兩色，但你有看過咖啡色的貓熊嗎？大陸陝西大熊貓國家公園近日拍到一隻棕色大貓熊，悠閒地在樹林中散步，專家表示，這是陝西秦嶺地區第10次發現棕色大貓熊。

棕色大貓熊穿梭於樹林間，二次被紅外線相機拍下。(影片來源/youtube/漩渦視頻)

綜合陸媒報導，陝西秦嶺大熊貓國家公園近期透過紅外線相機，再次拍到稀有棕色大貓熊的身影，第一次出現於4月16日，相隔半個月後，另外一部相機又拍到2張野生棕色大貓熊的照片，由於一般發現的大貓熊毛色是黑白相間，而此次發現的為棕色，在野外較為少見，是目前秦嶺地區第10次發現，工作人員相當關注。

畫面中可見，一隻野生棕色大貓熊背對鏡頭，大搖大擺的穿梭於樹林間，牠的頭部和腹背部呈現白色，不過耳朵、四肢的皮毛則是淡棕色。中科院動物研究所研究員聶永剛對此表示，推測是基因導致大貓熊呈現棕色，屬於一種較罕見的大貓熊變種個體，但具體原因目前並不清楚，仍待研究。

不少網友回應「大貓熊媽媽生牠時，突然沒墨水了」、「牠會不會被其他的大貓熊排擠？」、「毛色洗到褪色了」、「太可愛了！確定不是在野外曬太陽曬太久掉漆了嗎？」、「這個野生大貓熊好會扭屁股」、「肯定是洗澡把顏色洗掉了」。而2020年2月還曾在臥龍國家級自然保護區，發現一隻野生白色大貓熊，而且是全球唯一一隻。