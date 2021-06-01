在坊間流傳著許多偏方與奇特療法，「蛇酒」就是其中之一，不少民眾都喜歡抓蛇入酒，相信喝了以後就有功用與療效。近日大陸一名男子發現住家附近有百步蛇，於是就將牠用鐵鍬打暈，想要泡成蛇酒補身，卻被奄奄一息的蛇反咬一口，情急之下他親自吸出毒液，沒想到竟導致牙齦出血、嘴唇發麻，尿液還呈現醬油色，緊急送醫後狀況才有所好轉。

根據《都市快報》報導，杭州一名63歲老翁日前聽到有人在喊院子裡有蛇，急忙拿起鐵橇趕到現場想要幫忙，只見一條又粗又長的百步蛇在地上爬行，老翁本想要打死牠了事，但卻突然靈機一動，決定活捉這條百步蛇，帶回去泡蛇酒應該會有不錯的效果。

豈料原本被打暈、處在奄奄一息狀態的百步蛇，竟突然立起來狠咬老翁的手腕處，鮮血不斷冒出，在情急之下，老翁只好親自用嘴將毒液吸出，然而接下來他卻出現牙齦出血、嘴唇發麻等症狀，才剛進家門就直接暈倒在地，隨後被緊急送往杭州市中醫院治療。

醫院立即聯合皮膚科、腎內科、外科一同會診，檢查發現患者的尿液已經呈現醬油色，且凝血功能異常，如果再晚一步很可能就會危及生命，所幸在長達2小時的治療之後，老翁的病情已經逐漸穩定下來，尿液顏色也恢復正常，但傷口處仍在滲血，還須等待進一步的治療。

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