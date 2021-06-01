日本有不少寵物主題餐廳，無論是貓狗、鸚鵡、貓頭鷹、水獺，甚至是刺蝟，種類繁多，也深受民眾歡迎。其中，福岡就有一間刺蝟咖啡廳，日前分享一段小刺蝟跑步的魔性畫面，影片曝光讓網友看了直呼「粉紅小腿太療癒了！」

日本福岡一間刺蝟咖啡廳，裡頭養了許多隻可愛的刺蝟，不過員工意外發現，其中一隻小刺蝟跑步的模樣相當搞笑，尤其是兩條粉紅後腿超開，像螃蟹一樣以左右擺動的方式加速狂奔。

畫面中可見，這隻跑步姿勢奇特的小刺蝟，在店內的木地板上以開外掛的速度，全速奔跑，好像螃蟹的2隻大鉗子一樣，左右擺動，並朝著前方急速前進，超魔性畫面吸引逾15.3萬人觀看。

不少網友全被眼前的療癒畫面給融化了，紛紛留言打趣直呼「這小碎步也太可愛」、「開外掛嗎？跑超快的！」、「粉紅小腿和屁屁太療癒了」；不過也有人擔心刺蝟是否身體不適，對此店家表示，牠平時活動都很正常，只有偶爾跑步時會不由自主的出現滑稽的跑步姿勢，請大家毋須過度擔心。