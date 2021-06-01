野生動物極具野性，若是輕易靠近牠們，很可能會因此受傷。近日外國一名男子和友人前往肯亞維多利亞湖，想要替棲息在那裡的河馬拍照，豈料卻不小心激怒了某隻河馬，牠不斷追擊著男子所在的快艇，暴衝將近4分鐘才放棄，驚險的瞬間全被拍了下來。

河馬在快艇後方追了將近4分鐘才終於放棄。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據《太陽報》報導，5月28日27歲的穆切納（Dicken Muchena）和三名友人搭乘快艇一同前往位於肯亞維多利亞湖（Lake Victoria）的河馬棲息地，想要替河馬拍攝照片，「我們非常清楚牠們是殺人動物，所以讓出了一條很寬闊的距離，避免靠得太近」，但儘管如此他們還是不小心觸怒河馬，上演一場驚魂記。

穆切納透露當時附近有約6隻河馬，湖的其他區域也有河馬，就在一行人準備要離開的時候，快艇後方突然出現有一隻巨大且情緒激動的河馬冒出水面，不斷朝他們直衝而來，從影片中可以看到，這隻河馬沉入水中幾秒後，又會竄出水面，但追擊的速度絲毫沒有降低，似乎對穆切納一行人帶有很大的敵意。

回憶起當時的狀況穆切納仍心有餘悸，直言在事前從沒料想到會有這樣的情況發生，實在非常罕見，「幸好我們坐的是快艇，在被追擊至少4分鐘後河馬才終於消失，我們最後也全都安全上岸」，更驚呼這次的經驗簡直就是「死裡逃生」。