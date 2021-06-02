新冠肺炎疫情持續在各國爆發，先前曾是疫情重災區的大陸，陸續也有不少地區的民眾開始接受疫苗施打，但卻出現「網紅施打亂象」。近日網路上流傳出多張年輕女子穿著性感服裝接種疫苗的照片，甚至還有人直接露出半顆胸部供人觀賞，讓醫護們全傻眼。

根據大陸媒體的綜合報導，近期大陸民眾接種疫苗的比例持續上升，而為了能夠方便施打疫苗，許多醫院都提倡民眾穿著短袖上衣、襯衫或是方便穿脫的寬鬆服飾前往接種站，才能節省施打的時間，但許多網紅或是正妹卻為了搏版面、吸引大眾注意，特別穿上細肩帶低胸小可愛、深V上衣等性感服飾來接種疫苗。

有些正妹甚至不顧旁人在場直接拉下外衣，大方露出性感內衣及裸肩，甚至豐滿的上圍曲線也不吝嗇的秀出來，讓現場所有醫護人員及民眾看了直噴鼻血，這些照片上傳至網路上後也引起網友熱烈討論、瘋狂轉發，更有不少正妹因此被肉搜爆紅。

大陸正妹施打疫苗時為了搏版面，直接拉下上衣露出火辣半球。（圖／微博）

有些網友看到照片後忍不住吐槽，紛紛留言「這是打針還是在作秀？」、「打個針有需要這麼矯情？」、「真厲害，打個針也能吸眼球」，更有人認為這些正妹疑似想向關羽致敬，因為三國志裡曾描述一段關羽右臂遭到毒劍射進，為了讓華佗刮骨治療而拉下外衣露出半邊肩膀及胸部的狀態，但也有部分網友認為，網紅們即使在作秀也同樣達到推廣施打疫苗的目的，引起雙方論戰。