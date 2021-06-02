不少人都會記錄自己健身時每天的身體變化，來監督自己所做的運動是否有效，或還有哪裡需要補強、改進，但這種比較私密的照片，最好還是不要隨便傳給他人。英國一名女子近日聽從健身教練的意見，拍攝健身前只穿著內衣的樣子，卻不小心誤會對方的意思，直接把照片傳給了他。

根據《太陽報》報導，英國電台主持人賀兒（Gemma Hill）近日在TikTok分享自己發生的糗事，她的健身教練日前建議她拍攝幾張只穿著內衣的照片，並特別交代拍照時不需縮小腹、刻意喬好看的角度，只要呈現自己最真實的樣貌即可。

然而賀兒卻誤會了健身教練的意思，對著鏡子拍了一系列照片之後，她竟將這些全部傳給了對方，豈料晚上卻收到了教練的回覆：「抱歉，這些照片不用傳給我，只是要讓你之後能確認自己的進度」，賀兒頓時覺得相當尷尬，立刻回傳訊息道歉，教練對此也感到哭笑不得，「我不會要求學生傳內衣照給我」，還透露自己當時正在和女友用餐，對方一看到照片就質問他：「這個女的是誰？」。

面對這樣的窘境，賀兒實在沒有勇氣再和健身教練見面，但網友們看完影片後都感到有趣又好笑，紛紛留言：「天啊，是時候找一個新的健身教練了」、「對不起，但我真的要笑死了」、「如果是我可能也會做一樣的事」、「我的健身教練也要我拍照，還特別提醒不要傳給他，所以我猜以前可能有人也這麼做過」。