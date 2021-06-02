古人也愛塗鴉！大陸甘肅敦煌出土的《吉凶書儀》，距今已有千年歷史，是一本記載文人間討論重要問題的文卷，而考古學家在文卷背面，發現疑似小孩子的塗鴉，畫有狼、牛、羊、狗等動物圖案，這卷畫有一千年前塗鴉的文卷曝光後，意外引發討論。

綜合陸媒報導，考古學家先前甘肅敦煌出土一卷《吉凶書儀》，是記載文人討論重要問題的書札，例如典禮儀注、家訓等，有趣的是，文卷背面竟被當成草稿紙，不只用於練字，還畫了一排小動物，當時的人拿毛筆在紙張上畫出牛、鼠、豬、龍、猿及羊等動物的圖案。

蘭州大學歷史文化學院副教授劉全波進行考證，表示《吉凶書儀》是唐代末年人李文義與好友、敦煌文人李明振共同完成，文卷中記載他對弟弟李文進的期待，還有教導弟弟如何做人處事、寫字和識圖，正面楷書相當工整，具有很高的歷史價值。

不過由於文卷背面被畫上13幅塗鴉和文字，看起來並非專業畫師所畫，目前仍不清楚是誰繪製的，究竟是李明振和李文義為了教導弟弟認字識圖所作，還是弟弟李文進學習過程中自己塗鴉的，仍待考古學家研究。

不少網友表示「除了可愛還感覺感動，一千年呀！他們寫了什麼我們還是認得，這就是文化傳承」、「畫的好可愛，原來大家童年都喜歡拿草稿紙畫畫放飛想像力」、「誰家的老祖宗，快來認祖歸宗，一千年前家裡就有紙質書，能識文斷字還會畫畫，非富即貴」、「所以說，小時候要好好寫字，誰也不知道一千年以後，會不會被人翻出來觀摩字跡」。