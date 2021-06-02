新冠肺炎疫情期間，許多人為了避免頻繁出入人多的地方，都會到超市購買真空包裝、醃製食品等可以久放的食材，但卻有人因此買到令人意想不到的東西。美國一名女子在2020年9月時曾開直播分享自己到超市買東西，卻買到疑似「男性生殖器」的詭異肉品，而這段影片近日又再度於網路上流傳，引起熱議。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自美國俄亥俄州的女子拉米亞（Lamia Singfield），一如往常前往超市購買生活必需品及煙燻火雞肉，一回到家打開肉品盒子時，卻看到一根像極了「陰莖」的肉品，才發現標籤上註明的「煙燻豬尾巴」不是她原本想購買的火雞肉，但肉品上面的紋路還是讓她看得發毛，當下她便打開直播與網友分享此事，同時打電話報警。

警方接到拉米亞的電話後，也立即將可疑肉品送到薩米特郡（Summit County）的法醫檢驗室，經過法醫的鑑定後證實「這根肉」是一般的豬肉，而且裡面還有一根骨頭，所以跟包裝上所標記的豬尾巴並無出入。業者得知消息後也表示，公司多年來都將品質維持在最高標準，也嚴格遵守政府的規範，因此不會讓可疑的物品出現在貨架上，過去也從未發生過類似的事件。

但網友看到拉米亞的直播後紛紛留言「不仔細看真的會以為是男人的那根」、「是我看到應該也會報警」、「長得實在太像了」、「以後看到豬尾巴都不敢吃了」，引起熱烈討論。