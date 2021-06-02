新冠肺炎疫情緊繃，本來被視為是龜兔賽跑中超前佈署的台灣，曾幾何時兔子變烏龜，一切都來不及應變，不少人得淚眼透過視訊預先跟親人告別，這個親人當然還包括家中的毛孩。

臨時被檢疫出來要隔離的，東西都來不及帶，更何況安排家中毛孩的照顧呢？！華視染疫主播不得不將愛犬送往動物醫院代為隔離照顧，已經算是幸運。而這樣因為疫情硬生生跟毛孩拆散，最後天「毛」永隔的悲劇，一位旅居加拿大的個案一年前就體會過。

當時因為加拿大要封城，短短三天內她就得匆匆辦手續趕回台灣，本以為只是短暫託孤，沒想到卻已經回不去了，一困就是一年多，她對於貓女兒是否還記得她憂心忡忡，當時走的匆忙，也沒好好跟牠道別，還好朋友願意幫忙。

但怎料一個月前友人告知她，貓女兒快不行了，牠感染「貓傳染性腹膜炎」正在跟生命拔河，請她要有做安樂死的心理準備。

遠在台灣的她有如五雷轟頂，上網找藥再貴都要試，加拿大好友幫貓咪天天打針，但病情卻時好時壞，最後她不忍貓咪再受苦還是接受獸醫建議放手，但內心自責、愧疚、悲傷跟遺憾各種複雜情緒夾雜，讓她選擇來做離世溝通，想跟祂說對不起。

「請問我可以預約3月22當天做溝通嗎？」我好奇她為何要指定時間？「那天是我因加拿大封城匆匆離開貓女兒的日子，剛好也是我家貓女兒的生日，我想跟已經去當小天使的祂…說聲生日快樂。」她娓娓道來。

我在行事曆上特別標記，希望能幫助這位無奈的「苦主」。可以想見，因為疫情無法親自照顧貓女兒造成永別的痛有多難受。

獸醫說貓女兒的眼睛隨時會炸開：「要嘛摘除眼睛，但預後不一定樂觀，要嘛安樂死，是幫牠解脫痛苦的方法」。我在跟她貓女兒溝通時，右後腦杓眼睛後面隱隱抽痛著，我請教她，貓咪是左眼還是右眼有問題？她說；「右眼」。

我再次經驗了寵物溝通時所謂的體感，感知動物身上的不舒服，貓傳染性腹膜炎是一種貓咪的絕症，多半發生在三歲前的幼貓身上，可能是共用貓砂盆或跟其他外面帶有病原的貓咪接觸而感染。

腹膜炎不是應該肚子腫脹，為何出現在眼睛？爬文之後才知道，牠得的應該是乾式的貓腹膜炎，主要會出現眼球病變跟神經症狀，那種無法控制身體的抽搐，是所有飼主的噩夢。

案主知道貓咪生病了，卻只能在遙遠的台灣焦急，可以想見有多無助，直到獸醫研判必須把眼睛挖掉，她終於崩潰做出提早送牠走的決定。思來想去，家裡三隻貓四個便盆，配備很標準，應該不是貓砂盆的問題。

幫忙照顧的友人是開寵物美容中心的，是不是因此接觸到帶有病原的貓咪，她不敢妄加揣測，畢竟一年來好友無怨無悔地幫忙，她心中只有感激，不敢再多想。

一直到現在貓女兒的骨灰還在加拿大，沒想到台灣也爆發了嚴重疫情，案主還在苦等兩邊疫情解禁，才有機會把愛貓的骨灰帶回家，這時唯一能夠解除她的思念跟愧疚的，只有寵物溝通吧，我想。