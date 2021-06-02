「萬獸之王」老虎遇到大象時，牠們會有什麼反應呢？一名遊客先前至印度吉姆庫柏國家公園旅遊，拍到一段有趣的畫面，當時一頭大象在森林中散步，前方正好躺著一隻老虎，當眾人以為這兩隻動物恐會發生衝突時，豈料老虎轉頭看到大象便趕緊離開，這反應也讓印度林務局專家表示「大象是森林之王」。

Watch what happens at the end! @SanctuaryAsia is looking for the person who captured this video. Kindly share in comments 💚 @BittuSahgal @vivek4wild @wti_org_india pic.twitter.com/H2FbIE2xYv — Dia Mirza (@deespeak) May 28, 2021

遊客查克拉亞特(Rajendra Chakrayat)先前至吉姆庫柏國家公園(Corbett Tiger Reserve)進行生態旅遊，期間拍到老虎怕大象的影片，只見森林裡出現一頭悠哉散步的大象，而在距離牠不遠處躺了一隻老虎，當老虎發現身後走來一頭大象後，先是愣在原地好幾秒，驚覺大象並不好惹，便趕緊溜進樹林。

近年來致力於幫助野生動物的印度女演員米爾扎(Dia Mirza)，也將這段有趣的影片分享至推特，吸引10萬人觀看，一名印度林務局專家卡司萬(Parveen Kaswan)表示，「正如我常說的『大象是森林之王』，沒有人敢對抗牠」，另名專家南達(Susanta Nanda)則寫下「這就是和平共處的典範」。

老虎在野外通常捕食鹿、猴子及野豬等中型哺乳動物，獵殺成年大象非常少見，不過據《新印度快報》報導，2009年埃拉維庫拉姆國家公園(Eravikulam Wildlife Park)曾出現大象被老虎咬死的例子，另外，2004年加濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park)護林員騎乘大象穿過森林時，也一度被老虎攻擊，牠甚至試圖跳上大象的背部。