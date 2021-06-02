駕駛飛機的機師執勤時一定得十分專注，隨時注意空中的狀況，才能避免意外發生，但美國卻曾發生一起離譜的飛航事件。一名女性副機師在執勤時，發現坐在一旁的男機長竟對著她露鳥，甚至在她面前直接看色情影片，讓她氣得通報上層。

根據外國媒體的報導，來自美國的60歲機師麥可哈克（Michael Haak），過去曾任職於美國西南航空公司，但他在2020年8月駕駛班機由費城飛往佛羅里達州時，竟在飛機到達穩定高度後，完全不顧正在執勤的女副機師，就在她面前看起了色情影片，甚至「掏槍」露鳥做出不雅的舉動，讓女副機師當下看傻了眼，但她為了乘客的安全，還是鎮定的完成任務，將班機安全的飛抵佛羅里達州。

但一下飛機後，女副機師便將這件離譜的事情通報上層，麥可哈克也因此在同年8月時閃電退休離開公司，但麥可哈克卻沒有收斂，今年4月再度傳出他當眾猥褻、做出淫穢的行為而遭到檢舉，提出控訴。

麥可哈克在馬里蘭州法庭於5月28日所召開聽證會上承認犯刑並當眾為脫序行為致歉，表示自己「從沒想到事情會變成這樣」，他的律師麥可薩尼克（Michael Salnick）也為他辯護表示，哈克在職場上表現優異，備受乘客與同事的讚賞，希望能從輕量刑。而法官斟酌哈克當庭認罪，最後判處他一年緩刑以及罰款5000美金（約新台幣13.8萬）；西南航空公司則是停止給付他該有的退休福利以示懲罰。