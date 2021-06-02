夏天來臨，不少民眾都有被蚊蟲叮咬的困擾，除了在家裡擺出捕蚊燈、蚊香等滅蚊幫手，外出時也須隨身攜帶防蚊噴霧。近日日本一名網友分享了一款「驅蚊神器」，他配戴一整天到溪邊釣魚，沒想到竟真的都沒有被蚊蟲叮咬，讓他感到相當神奇，不少網友看到推文後覺得非常心動，紛紛直呼：「我也要買一個」。

這名日本網友「@kamata4510471」很喜歡到溪邊釣魚，但身上卻常常被蚊子叮好幾個包。日前去釣具店時，意外發現一款號稱具有驅蚊功效的蜻蜓別針，讓他覺得非常特別，半信半疑之下將它買了下來，並穿著短袖短褲配戴在身上，前去溪邊釣魚測試，沒想到竟真的一整天都沒有被任何蚊蟲叮咬，讓推主忍不住PO文分享，驚呼這款別針「真的很有效」。

從照片中可見，推主購買的別針是以「無霸勾蜓」作為造型外觀，頭部有著巨大的綠色複眼，身體則呈現黃黑色環帶交錯，據了解牠們的體長可達9.5到10公分左右，被視作蜻蜓界的巨無霸，同時也是凶猛的掠食者，平時以空中飛行的昆蟲，包含蚊蠅、蝶蛾或其他種類的蜻蜓為食，蚊蟲對牠都避之唯恐不及。

雖然推主也在推文內解釋，這一切都純屬他個人的感受，效果可能因人而異，推薦大家還是要搭配其他驅蚊產品使用，但不少網友看完貼文後都感到很心動，紛紛留言：「好可愛喔！我也想要買」、「想知道對蜜蜂有沒有用，下次我也來試試」、「外型看起來有點恐怖」、「這就是所謂的天敵效應嗎？」。