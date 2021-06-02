許多男性為了給另一半一場難忘的求婚儀式，都會想盡辦法製造浪漫環境讓女方感動。英國一名男子日前便選在英國最大湖泊旁向女友求婚，求婚成功後他們再度回到湖邊拍照留念，不料女友手中的鑽戒竟意外掉入湖中，只能求助附近的飯店工作人員。

根據英國媒體《BBC》的報導，一名25歲男子帕特爾（Patel）日前帶著26歲女友喬克里亞（Chaukria）一同前往英國最大湖泊溫德米爾湖（Lake Windermere）度假並打算在那裡求婚，而在帕特爾精心安排下，喬克里亞最後也答應了他的求婚。

本月24號兩人再度回到溫德米爾湖準備拍照留下紀念，但喬克里亞卻在湖邊棧道欣賞風景時，不慎將帕特爾送給她的鑽戒滑落湖水中，急得帕特爾差點跳下水找尋，但他們因為不知道湖底多深而作罷，只能請附近的飯店人員幫忙尋找。

飯店人員收到消息後立即聯絡當地的潛水志工霍斯金（Hoskin）請求協助，而當時正在用餐的霍斯金則是二話不說立刻穿上潛水設備及金屬探測器趕往現場，原本帕特爾和喬克里亞已經做好了最壞的打算，即使沒找到也無所謂，但沒想到20分鐘後，霍斯金就露出水面告訴他們「我想我應該找到它了」，讓兩人開心不已，頻頻向他道謝。

霍斯金受訪時表示，要在這麼大的湖泊中找回戒指的機率其實十分渺小，但當天運氣好遇到好天氣，使他下水後沒多久就發現一個發光物體，拿起來就像鑽石般閃耀，讓他更確定就是他們要找的戒指，成功物歸原主。

事實上，霍斯金本身的職業就是一名水上運動教練，18歲開始就利用閒暇時間擔任潛水志工，幫忙打撈湖中的大型垃圾以及遊客所掉落的相機、手機等貴重物品，他還曾找到1940年所掉落的飲料罐，而這次的鑽戒也為他打破了過去所有撿拾物的最高金額。