動物幼崽有時會出現認錯父母的窘態。日本一名野生動物攝影師日前至北極地區進行拍攝，期間遇到一隻豎琴海豹幼崽，而牠疑似將攝影師誤認成媽媽，不斷的朝鏡頭靠近，甚至狂聞攝影師，超萌舉動全被記錄下來。

野生動物攝影師Rei Ohara長期拍攝豎琴海豹，並為此開設youtube頻道，紀錄牠們的習性。(影片來源/youtube頻道/Baby Harp Seal ch)

野生動物攝影師Rei Ohara原本是《Blackstrar》的新聞攝影師，直到1990年他至加拿大拍攝到一隻小豎琴海豹(harp seal)後，讓他決定轉行拍攝野生動物，而且對豎琴海豹情有獨鍾，觀察牠們長達30年，甚至出了10多本關於豎琴海豹的寫真書。

而Rei Ohara還為豎琴海豹開設youtube頻道「Baby Harp Seal ch」，日前他分享一段影片，當時他再次前往北極地區進行拍攝，遇到一隻小豎琴海豹趴在冰上，期間牠疑似把攝影師誤認成媽媽，不斷朝他的方向爬過來，還發出叫聲，似乎想要討抱抱，最終還靠到鏡頭上，牠之後才發現自己認錯，便趕緊轉頭離開。

Rei Ohara對此解釋，豎琴海豹的眼睛適合生活於水下，當牠們跑到冰上時，有時會看不清楚，只能透過氣味識別彼此，「這一隻小海豹誤以為我是牠的媽媽，所以才會跑過來聞我」。影片曝光後，不少網友表示「當小海豹發現攝影師不是牠媽媽時，反應好可愛，好像在說『你是陌生人，不要靠近我』」、「這段影片讓我看了好難過，豎琴海豹出生後12天就會被媽媽遺棄」。

豎琴海豹是相當耐寒的海洋哺乳動物，棲息於氣溫約零下40度的北極圈，以鱈魚等魚蝦為食，繁殖能力強，豎琴海豹沒有固定配偶，後代全交由母海豹撫育，幼崽出生後第一周靠母奶為生，且每天必須喝4、5次奶，寶寶10天後會長出厚脂肪抵禦寒冷，體重暴增3倍，而12天哺乳期過後，媽媽就會返回海裡，將寶寶遺棄在冰上，讓牠們學習自主捕食，不過這期間小海豹的死亡率達20至30%。