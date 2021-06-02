現代人生活壓力大，喜歡養寵物作伴，日本一名飼主家中養了一隻貓咪「Remu」，平時與一般貓咪無異，喜歡向飼主撒嬌賣萌，不過牠有一個奇怪癖好，當牠在某種情況下移動時，總是「腳動頭不動」，就連臉部表情也毫無變化，超魔性畫面讓百萬網友全笑翻了！

日本一名飼主日前在推特帳號「@remupichi」分享家中年僅2歲的曼赤肯貓咪Remu的日常，尤其是毛茸茸的身體搭配短小四肢，讓Remu看起來十分可愛，好奇心爆棚的牠對任何事物都很有興趣，平時最喜歡和飼主大玩紙飛鏢。

這天飼主意外拍到牠的特殊癖好，只見牠鎖定「目標」後，就開啟「狩獵模式」，腳踩著小碎步，但是頭部卻是完全定格，就連表情也毫無變化，一雙圓滾滾的大眼睛絲毫沒眨一下，一心朝著鏡頭前進，畫面看起來既詭異又魔性。

影片曝光後短短2週就吸引逾103萬網友觀看，紛紛留言直呼「腳踩小碎步但是臉完全定格」、「不說我還以為是後製動畫，太好笑了」、「詭異到讓人發笑」、「要怎麼做到臉部沒有晃動的行走？太神奇了」。