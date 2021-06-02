英國一間飯店日前進行翻修工程時，意外在二樓地板下找到二戰時士兵遺留下來的物品，其中包含了一對情侶往來的書信，記錄了在戰火紛飛時期他們之間真摯的感情，相關歷史協會的人接手這些信件後，便展開調查想找出寄件人，希望可以把東西歸還給原本的主人。

World War II Couple’s Love Letters Found Beneath British Hotel’s Floorboardshttps://t.co/rZpAZya1m6 — Marina Amaral (@marinamaral2) March 13, 2021

綜合外媒報導，英格蘭北約克郡斯卡布羅（Scarborough）的濱海飯店（Esplanade Hotel）日前進行翻修，工人在整理二樓雜物間時，意外在地板下挖出許多來自於第二次世界大戰期間的物品，包含票根、巧克力包裝紙等，其中還有一對情侶手寫的多份書信，內容裡他們相互傾吐對對方的思念，有時也會分享一些瑣碎平凡的生活日常。

飯店人員也將這些發現交給斯卡布羅考古歷史協會（SAHS），經過鑑定，它們可以追溯回1941年至1944年間，該飯店曾在這段期間被軍隊徵用，為正在訓練或站崗的士兵提供住宿。

負責調查的協會成員瑪麗（Mary Woods）透露，因為年代久遠，信件上的字跡有些許模糊，部分還遭到老鼠啃咬，另外信件上也沒有特別署名，只知道女子將自己稱作「M」，但還是很難知道這對情侶的真實身分。

所幸信紙右上角留有一串地址，因此協會希望能藉此找到信件原主或家屬，將屬於他們的回憶全數歸還，但通過調查發現，該住址曾住著一對姓氏為麥康奈爾（McConnell）的夫妻，他們育有1子約翰（John），二戰時就在英國皇家空軍當兵，不幸的是他在1943年一場飛機事故中喪生，年僅19歲。

事後協會又發現約翰還有一名姐姐安妮（Annie），當時她也在皇家空軍服役，目前協會正在積極尋找約翰和安妮的家屬，希望了解信件背後更多的故事，「如果真的有奇蹟，能讓我們多知道一點這對情侶在戰時和戰後的生活，那就太好了」。