經常在新聞上可以看到不少老人靠著拾荒過著貧苦的生活，但有些人卻把拾荒當成興趣，讓附近鄰居受不了。大陸一名婦人明明生活無虞，名下還有多套房產，卻經常在各處撿拾廢鐵、垃圾，造成環境髒亂不堪，附近鄰居受不了只好告上法院，當清潔人員前往婦人家中清掃時，也被眼前的景象給嚇慘。

根據大陸媒體《財經報》的報導，一名58歲董姓婦人與丈夫一同居住在上海，而兩人名下擁有多套房產，即使不工作也有將近2萬人民幣（約新台幣8.6萬）的收入，但董婦卻不知怎麼的竟對「撿拾物品」相當有興趣。剛開始董婦只會挑選她認為值錢的東西回家，但時間一長她竟也認為廢棄物有其價值便通通帶回家，而且東西塞滿2個房子還不夠，還將物品堆到外面來，臭氣熏天讓附近鄰居苦不堪言，多次抗議董婦依舊不理會，甚至回嗆鄰居「我家怎樣是我的事，關你們什麼事」，鄰居們只好告上法院。

經過法院審判，董婦因長期堆積垃圾造成周圍鄰居不便，因此下令強行將屋內垃圾清除。當天警方出動了11名員警、10名環境工作者以及12名清潔人員到場處理，一看到眼前滿屋的垃圾全傻了眼，花了許多力氣及時間才將廢棄物全部搬出來，一共裝滿了15輛大卡車才將它們清除。

網友看到新聞後也紛紛留言「太誇張了，這心理有病吧」、「她丈夫還能跟他住在一起也是厲害」、「太詭異了，住在垃圾堆裡丈夫竟然沒意見」、「她大概是以前窮怕了吧」、「她可以把這些廢棄物拿去賣了，堆在家裡幹嘛呢」，引起熱烈討論。