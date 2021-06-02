綠樹蛙生命力超強！澳洲昆士蘭州一名女子日前至超市，買了一包萵苣生菜回家，之後便冰在冰箱裡冷藏，連吃3天後才發現袋子裡有異物，沒想到裡面竟藏了一隻綠樹蛙，嚇得全家頭皮發麻，隨後將綠樹蛙放置於塑膠草莓盒內，並轉交給獸醫師檢查。

根據《每日郵報》報導，居住於昆士蘭州布里斯本(Brisbane)的19歲少女貝莉(Zara Bailey)，日前至當地的「高士超市(Coles)」買了一包萵苣生菜，回家後便冰進冰箱，與家人連吃3天後，眼看生菜只剩下一些，貝莉便決定取出剩餘的菜沖洗，卻發現菜裡有一隻奇怪的生物，仔細一看才發現一隻綠樹蛙。

綠樹蛙隱身於菜裡，生菜彷彿是牠的保護色，嚇得貝莉手上的袋子差點掉下來，貝莉事後提到，「由於牠依偎在生菜梗附近，所以很難看到牠」，而這一隻綠樹蛙約6公分，被發現時牠還與貝莉四目對視，讓人看了頭皮發麻，隨後貝莉趕緊將牠放置於塑膠草莓盒裡，並在盒內放入溼紙巾及樹葉。

由於綠樹蛙困在冰箱3天，貝莉擔心牠會餓死，還特地買麵包蟲當牠的食物，但綠樹蛙並沒有吃，之後貝莉才將其轉交給獸醫師檢查，超市目前已得知此事，並送了一張禮品卡給貝莉作為補償，表示會調查清楚原因。而貝莉將照片分享於臉書粉專，讓不少網友直呼不可思議，「原來青蛙生命力這麼強」、「我之前買這家超市的生菜，也曾遇到青蛙」。