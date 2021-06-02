一般人若是看到野生動物都會盡量遠離，避免遭到攻擊，更何況是體型巨大的棕熊，但美國一名17歲的少女，看到無端闖入家中庭院的棕熊疑似要對愛犬不利，情急之下竟「徒手」將棕熊推倒，趕緊將愛犬抱回家中。

根據美國媒體《ABC新聞》，一名住在美國加州的17歲少女海莉莫尼卡（Hailey Morinico），於5月31日時看到家中狗狗突然衝到庭院外牆並不停的吠叫，她便感覺到不對勁，跟著衝出去才發現庭園外牆上竟出現一隻母棕熊，隨後還跟著2隻小棕熊，但小棕熊因受到驚嚇而趕緊向後逃，母熊則是以為狗狗要對小熊不利，開始對狗狗們發動攻擊，不斷的伸出熊爪。

在一旁的少女看見狗狗被攻擊後，竟一時情急衝上前去一把將母熊推下矮牆，並將狗狗迅速抱回屋內，母熊狼狽摔下矮牆後也落荒而逃。

海莉莫尼卡受訪時表示，當時她聽到狗狗的叫聲後就趕快跑出去看，沒想到就看到狗狗正在跟棕熊對峙，因為擔心狗狗受傷因此沒想太多就衝了上去，但當時也只是想讓棕熊失去平衡沒辦法攻擊狗狗，所以只有輕輕推了一下，希望牠不要因此受傷。

而這段影片隨後也被公開在網路上，不少網友看到後紛紛留言「這女孩太勇敢了」、「好險母熊是在矮牆上，在平地的話母熊的攻擊可不只這樣」、「母熊帶著小熊也很辛苦，好險兩邊都沒事」、「看起來應該是小熊餓了，母熊才回帶出來找東西吃」、「小女孩真是英勇」引起熱烈討論。