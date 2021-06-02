位於日本島根縣松江市的「松江花鳥園」，是一座以花及鳥為主題的特色公園，日前園方在推特上分享一段影片，只見一隻神秘巨鳥發出如「機關槍掃射」般的震撼聲響，讓網友看了嘖嘖稱奇。

松江花鳥園日前在推特帳號「@matsuevogelpark」分享一段奇特影片，畫面中可見一隻神秘巨鳥從戶外緩緩走向鏡頭，伴隨而來的是陣陣槍響，原來這是一種名為「鯨頭鸛」的大型鳥類，至於所謂的「機關槍響」是牠們進行交流時發出的高速「噠！噠！噠！」聲，影片中的鯨頭鸛其實是在和飼養員打招呼。

不少網友看了這幕新奇畫面後大開眼界，紛紛留言直呼「大鳥嘴裡有一把AK步槍」、「點開影片之前我還在想叫聲能有多像，沒想到根本一模一樣」、「老大哥就是不一樣，出場還自帶音效」。

事實上，鯨頭鸛堅硬的鳥喙寬大有力，嘴下彎成勾狀，且前端非常尖銳，可以穿透鱷魚皮膚，是鱷魚最大天敵。牠們平均身長可達150公分，主要以肺魚、六須鯰魚等魚類為食，也捕捉小鱷魚、甲魚、水蛇、蝸牛、青蛙作為食物，偶爾會吃蜥蜴、烏龜、老鼠、小雞等小動物，具有強大的消化力。

有趣的是，牠們被稱為「鳥中哈士奇」，對人類相當友善，見人就會鞠躬問好，過去就有鯨頭鸛的飼養員猜測，可能因為人類會幫助牠進食、築巢，才會出現如此有趣的行為。