烏克蘭一隻母熊出生後就待在馬戲團表演，沒有演出時則被關進籠子裡，監牢般的生活長達11年，被外界稱為「世上最孤獨的熊」，而這1年來受新冠疫情影響，導致馬戲團無法繼續經營，便向動物救援組織求助，希望能夠給這一隻母熊新生活。

綜合外媒報導，烏克蘭一隻母熊詹布莉娜(Jambolina)，從小生活於馬戲團裡，不僅沒有同伴，而且為了配合馬戲團演出，因此牠也無法像正常的棕熊冬眠，導致牠的身體機能並不好，而馬戲團這1年多來受疫情影響，無法繼續經營，不知應將棕熊安置在哪，便向動物救援組織「Four Paws」求助。

動物救援組織「Four Paws」成功將詹布莉娜救出後，將牠送往瑞士阿爾卑斯山阿羅薩(Arosa)山脈的棕熊保護區，近日牠經過冬眠後，終於在5月29日首次踏出戶外，飼養員表示，詹布莉娜剛來時非常害怕，而牠第一次踏到新環境時，神情看起來相當謹慎，聞了聞四周後才慢慢放下戒心，直奔池塘玩耍、洗澡。

保護區主管施密德(Hans Schmid)表示，人類和其他動物一樣，詹布莉娜一開始戒慎恐懼的態度，出自於本能的求生技巧，所以屬於正常反應，待詹布莉娜漸漸習慣環境後，未來會安排牠認識其餘2隻棕熊，分別是美莫(Meimo)和阿米莉亞(Amelia)，而飼養員也誇讚詹布莉娜非常勇敢，能夠在短時間內適應新環境，不過由於目前還不熟悉牠的習性，因此將會持續關注牠的任何發展。