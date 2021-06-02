大部分人都會非常思念逝去的親人，若是能再度親耳聽見對方的聲音，一定會十分感動。英國一名男子日前整理車庫時，翻出一個以前用過的舊鬧鐘，他興奮裝上電池、按下按鈕，果然聽見了23年前亡母的聲音，讓他非常感動與不捨，這段錄音公開後讓很多網友都忍不住紅了眼眶。

When I went to university in 1998, my mother gave me an alarm clock where you could record your own alarm, so I told her to record it. I’ve just found it, and it still works. She died in 2006, and this is the only recording of her voice that I have. pic.twitter.com/9FSYF8q4FS — Ed Morrish (@edmorrish) May 30, 2021

根據《Metro》報導，英國男子艾德（Ed Morrish）1998年上大學時，收到來自媽媽的一份小禮物「鬧鐘」，因為鬧鐘具有錄音功能，當時他便請媽媽替自己錄一段鬧鈴，如今41歲的他又在倉庫中找回這個珍貴的寶貝，馬上興奮地清理鬧鐘，並換上全新的電池，一按下按鈕果然又出現媽媽的聲音：「起床！艾德」。

艾德透露自己的母親在2006年去世，而鬧鐘裡的聲音是他唯一留存有關於母親的音檔，「很高興可以再次聽到她的聲音，我笑了，因為這個錄音對她來說實在太荒謬了」，艾德還將這段音檔播給自己9歲和11歲的孩子聽，兩個人對此都非常不可置信，連連驚呼：「這就是奶奶的聲音？」。

艾德也決定要將這個鬧鐘放在自己的床頭，「如果孩子想要叫醒我的時候，可以請我的媽媽幫忙」，還開玩笑地說道：「沒有任何聲音可以像媽媽一樣讓人驚醒了」。

事後艾德也將這段影片上傳到推特，讓不少網友也想起了和已逝親人的回憶，紛紛紅了眼眶，沒想到這篇推文還引來了鬧鐘的發明者湯姆（Tom Lawton）回應，他興奮地留言：「天哪！實在太驚人了艾德，這是我的第一個發明。聽到這個消息我很感動，希望你一切都好」。