大陸長沙一名男子日前為了耍帥，竟突發奇想利用藍寶堅尼的排氣管來烤肉串，沒想到樂極生悲，整台車被玩到壞掉，冒出陣陣白煙，就連車底也流出許多詭異的紅色液體，有網友估算維修費高達人民幣50萬元（約台幣216萬元），笑稱是史上最貴烤肉串。
綜合陸媒報導，上月29日，長沙一群車友在某停車場聚集，還將藍跑堅尼當作烤肉神器，一名車友不斷間歇性的在駕駛座上踩著油門，另一名車友則手持烤肉串，對著車尾排氣管噴出的火焰加熱，一旁還有不少人圍觀錄影。
不過眾人疑似玩過頭，不久後藍寶堅尼就冒出陣陣濃煙，嚇得車上駕駛趕緊停下油門，但跑車底部也隨之流出大量鮮紅色的液體，讓現場所有車友全看傻了。
眾人檢查後發現因為溫度過高，導致水箱爆裂，橘紅色的防凍液因此外洩，後續維修費高達人民幣50萬元（約台幣216萬元）。
畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「史上最貴肉串」、「一台車烤不熟，完全烤熟要兩台」、「這烤肉串的成本也太高」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」。
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