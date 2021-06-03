春秋戰國時期有最幽微的鈎心鬥角，也有最坦蕩的君子之交；有最殘忍的拋棄，也有最狗血的愛情。即使是在戰場上，也常常出現讓人費解的操作。

一

《公羊傳》記載，晉楚大戰，晉軍大敗，一輛逃跑的晉國戰車陷在坑裡出不來，車上的人正在著急時，就聽見後面有人提醒他：「把車子前面的橫木撤掉就好了。」晉軍照做，車子果然順利地出了泥坑，可拉車的馬沒走幾步就開始原地打圈，後面的人又提醒：「把車上的大旗拔下來扔掉就行了。」果然，戰車恢復正常了。

死裡逃生的晉軍這才想起來道謝，結果回頭一看，給自己出主意逃命的，居然是追擊自己的楚軍。

這也太丟面子了。於是晉軍彬彬有禮地回敬了對方一句：「吾不如大國之數奔也。」

讓您見笑了啊，我們可不像貴國那樣經常逃跑，晉軍乃常勝之師，逃跑還不熟練，您多見諒。

二

最近剛好在讀劉勃的《失敗者的春秋》和《戰國歧途》，這兩本書雖然是比較嚴肅的歷史解讀，但很多史料讓劉勃老師講出來真是讓人忍俊不禁。

比如我們都熟悉的「風馬牛不相及」，在看這兩本書之前，我一直以為這個成語只是簡單地表示「兩件事情毫無干係」而已。可你能想像到嗎？這句話的原本意圖，居然是在罵人。

事情要回到齊桓公跟自己的美妾湖中泛舟的一天。美人把船折騰得晃了起來，齊桓公大概是有點恐水症，試圖制止美人淘氣的舉動。可美人不但不聽，反而把船晃得更厲害了。被嚇得不輕的齊桓公剛上岸，就採取了報復行動，將美人遣回她的母國─蔡國。

本來嘛，人家小兩口鬧個矛盾，沒准明天就好了呢。沒想到齊桓公的大舅子，也就是美人的哥哥蔡國國君，居然自作主張直接讓妹妹改嫁了。齊桓公一怒之下，糾集了宋、陳、衛、鄭等八國進攻蔡國，狠狠地出了一口媳婦改嫁的窩囊氣。

可問題來了，在齊桓公的時代，各國之間還遠沒有發展到戰國時那種看不慣你就打，不需要理由的任性野蠻，這樣勞民傷財的戰爭，總不能真的說是為了撒氣吧。

於是，管仲給齊桓公出了個主意：反正都已經把蔡國幹了，乾脆再往南走一點兒收拾楚國吧，楚國這個蠻夷之國，打他可是名正言順。

劉勃在《失敗者的春秋》裡還貼心地補上了一段證據：齊桓公打蔡國，《春秋》稱之為「侵蔡」；去打楚國，卻叫「伐楚」。從侵略到討伐，表明戰爭的性質，已經由非正義向正義轉變了。

可楚國招誰惹誰了，平白就要跟這麼大一支軍隊作戰？於是楚王派出使者去見齊桓公，說出了我們耳熟能詳的那句話：

楚子使與師言曰：「君處北海，寡人處南海，唯是風馬牛不相及也。不虞君之涉吾地也，何故？」

風，指動物間牡牝相誘，俗稱發情。而風馬牛不相及的意思，就是即使牛馬發情，齊國的牛也不會來找楚國的馬。相比之下，你齊桓公為了一個蔡國美人跑來打我楚國，捫心自問，是不是比牛馬還像禽獸？

或許是後勤不繼，或許是老臉太紅，齊桓公還真就讓管仲敷衍地向楚國問了兩句罪，然後默默退兵了。

(從容／摘自微信公眾號「兔子和七天的桃花源」，圖／黎青)

本文作者:陶瓷兔子

(本文摘自 《讀者雜誌 6月號》)