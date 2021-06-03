馬來西亞街頭上出現兩名男子騎乘一台機車，但其中一人身上竟纏著一條巨蟒，蟒蛇的粗度甚至快比人的腰還粗，路人將這一幕恐怖畫面拍下，在網路上引發討論，而兩男事後澄清，當時他們其實是要將巨蟒載去放生，沒想到過程中竟嚇到路人。

根據《星洲日報》報導，網友Peace M'sia III在臉書分享一段影片，兩名男子騎乘一台機車，而其中一人腰上竟纏了一條巨蟒，途中還開心撫摸蟒蛇，讓不少人以為，男子將巨蟒當作寵物，甚至還帶至大街上遛蛇，而蟒蛇好像被馴服了一樣，全程都沒有亂動。

這一段影片嚇壞不少人，在網路上引發討論，馬來半島國家公園及野生動物保護局總監哈希姆(Datuk Abdul Kadir Abu Hashim)對此表示，騎士是丹州瓜拉吉賴縣(Kuala Krai)的34歲橡膠園園主馬哈迪(Mohd Hamdan Mahadi)，於本月28日晚間6點捕獲這一條重達400磅(約200公斤)的巨蟒。

馬哈迪擔心巨蟒會威脅村民安全，便聯繫國家公園及野生動物保護局，表示自己會親自送交巨蟒，讓相關人員安排放生，才會出現騎車載巨蟒兜風的畫面，馬哈迪事後也向眾人道歉，表示自己並不是故意嚇大家，強調自己只是想放生蟒蛇。哈希姆則表示，目前巨蟒安置於籠中待檢查，而這起事件裡並沒有任何人受傷，巨蟒也非常安全。