有些人在精神狀況不佳時，會喝咖啡或是嚼口香糖來提振精神，但若是每天都嚼口香糖，也可能會發生無法挽回的悲劇。英國一名19歲少女因喜愛吃口香糖，幾乎每天都會嚼上一包，但某天她突然感到暈眩便從此倒地不起，送去醫院醫生也查不到真實原因，讓她的媽媽相當崩潰直呼「一切都太荒謬」。

根據外國媒體的綜合報導，來自英國南威爾斯的19歲女子詹金斯（Samantha Jenkins），因十分喜愛嚼口香糖，因此多年來都是口香糖不離身，幾乎每天都會吃掉1~2包。2011年的6月3日時她從樓上走下樓喝了一口碳酸飲料後，便告訴媽媽摩根（Maria Morgan）身體有點不舒服，接著就聽到「砰」的一聲，母親轉頭發現她倒在地上趕緊打電話送醫急救，詹金斯還不斷問媽媽「這就是要死的感覺嗎」，讓媽媽相當緊張。

詹金斯被緊急送到醫院後全身不斷發抖抽搐，但醫生經過許多檢查都沒找到詹金斯昏倒的原因，僅發現她體內疑似鹽份過低才導致抽搐。接著經過3天的治療，醫生依然找不出病因，詹金斯最後也不幸身亡，讓家人無法接受，回家仔細檢查詹金斯的東西，才發現她的房間裡囤有大量的口香糖及吃過的包裝紙。

他們也將此事告知法官，經過法醫驗屍後發現詹金斯的體內有4、5個綠色腫塊，證實是口香糖，因此判定詹金斯應該就是因為多次吞食口香糖，造成鈣、鎂、鈉和鉀的含量過低，體內缺乏電解質加上營養不良，引發腦缺氧的情況。

摩根近日再度接受媒體採訪時表示，即使已經過10年她還是對於女兒的死因充滿疑問，也始終不敢相信自己活潑可愛的女兒，會因為嚼口香糖而死掉，認為這一切都太荒謬了，但也希望女兒的故事能夠提醒各位家長避免讓孩子食用。