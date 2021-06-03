不少新婚夫妻都會經歷一段濃情密意的時光，但如果床常常壞掉，就讓人非常頭痛了。越南一對夫妻在去年年底時結婚，婚姻生活相當幸福美滿，但6個月以來卻睡壞了3張床，就連公婆的床也不例外，讓一家人都困惑不已，公婆也特地為他們訂做了一張水泥床，防止一樣的事情再度發生。

根據越南媒體《Ngôi Sao VN》報導，近日越南一名女子在臉書上發文，表示自己和丈夫結婚才6個月，就已經把3張床給睡壞，第一次發生是在結婚典禮當晚，因為兩人都已經精疲力盡，倒在公婆的床上就直接睡著了，沒想到床居然會硬生生斷掉。

公婆得知消息後，好心地買了一張新的婚床送給他們，然而卻出現同樣的情況，睡沒多久就斷掉了，丈夫還因此腰痛，必須依靠針灸治療。後來在無奈之下，夫妻倆只能跑到旅館睡覺，結果期間才換了一個睡姿，床竟又斷掉了，讓他們感到非常傻眼。

女子對此也相當困惑不解，「不知道是因為這些木頭製的床太脆弱，還是我和丈夫太『強壯』了」，如今為了防止類似的事情又發生，再加上醫生也建議有腰傷的丈夫最好睡硬床，於是公婆特地訂製了一個水泥製的床送給他們，還和女子說：「如果床再塌了也沒關係」，讓她感到很不好意思。

文章曝光後不少網友都覺得不可置信，紛紛留言：「要不然直接睡地上吧？但如果還睡壞就要花一大筆錢了」、「建議妳做個鐵床吧，不過應該會比水泥床還難睡」、「睡壞3張床也太厲害了」、「在地上舖床墊睡吧」。