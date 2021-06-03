土耳其一名婦人因為多年來生了7個孩子，造成腹部皺紋滿佈，因此前往一間私人醫院動手術將下垂的皮膚切除，沒想到手術後竟持續腹痛，一照X光才發現竟有一把手術用的剪刀還遺留在她的肚子裡面。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自土耳其的61歲婦人努爾西漢奧格曼（Nurcihan Ogmen）與丈夫結婚多年，陸續生下7名子女，造成她的腹部產生嚴重的皺紋，還有皮膚下垂等問題，她因為受不了鏡中的自己如此難看，因此在3月時前往一間私人診所進行皮膚切除的手術。

當天進行5個小時的手術後， 奧格曼便在隔日出院回家休養，但她在家裡卻一直感覺到腹部隱隱作痛，而且深知那不是傷口的疼痛而是從體內發出來的，到醫院回診時也向醫生表明此事，醫生卻告訴她一切都很正常，奧格曼只好回家繼續觀察，沒想到之後還是持續腹痛，幾乎每周都回診卻還是沒有減緩疼痛。

直到2個月後奧格曼決定前往另一家醫院進行X光檢查，才發現體內竟留有一把手術用的剪刀，奧格曼當下相當傻眼，十分肯定是之前進行皮膚手術時執刀醫生所遺留下的。奧格曼只好再次接受緊急手術才能將手術刀從腹中取出。

奧格曼康復後，也立即對先前替她開刀的醫師以及管理部門提出告訴，希望法院能夠還給她一個公道。