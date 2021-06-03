正值芒果產季，一口芒果配上一口冰，是不少民眾的消暑首選，不過日前卻有民眾在美式賣場購入芒果，不料剖半後卻發現果肉出現不規則狀的詭異白斑，擔心品質出問題，便PO網詢問。對此就有內行人懷疑是「劣變組織」，建議別吃下肚。

原PO日前在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團透露，購入了香甜多汁的芒果，沒想到剖開後卻發現，金黃果肉上頭竟出現白色的詭異斑點，讓她不禁好奇問道「芒果切開這樣可以吃嗎？沒碰過這種狀況。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為原PO大驚小怪，紛紛留言回應「切到籽而已」、「那是籽的纖維吧」；不過也有人表示「正常不會這樣」、「壞掉了啦，不要吃」、「我覺得看起來不像切到籽，切到籽不會這樣一點一點」。

事實上，根據《農業知識入口網》文章指出，芒果果肉劣變有幾種情況，其中一項為果肉中含有白色的塊狀物，此劣變組織含有高密度的澱粉粒，類似未經後熟的果肉，嚴重時大部分的果肉均無法食用。部分網友認為，原PO所購入的芒果應屬此種狀況。