近幾年外送平台越來越普遍，不少人都喜歡叫外送，省去自己煮飯、外出的麻煩，不過由於疫情的關係，很多消費者都會利用「無接觸送餐」，避免與他人接觸的機會。大陸一間大學的學生近日就發現，校園裡的流浪狗常常偷叼師生們訂的餐點，因此特地前去「教訓」牠，狗狗委屈的表情讓網友們看到全都笑翻了。

根據《封面新聞》報導，河南鄭州一間大學有學生拍下了校狗大黃偷吃外送的影片，並在校園間瘋傳，從畫面中可以看到，大黃先將裝著食物的袋子叼到遠處的草坪上，接著熟練地打開被綁住的塑膠袋和盒子，美味地享用著得來不易的大餐。

一名女同學看到影片後，立刻找到大黃，並狠狠地教育了牠一番，「你看現在大家都知道你拿外賣了，你要做個表率，好嗎？」，不過被逼至牆角的大黃表情看起來相當委屈，眼神始終不願意看向這名女同學，一副快要落淚的模樣，讓她看了也有些於心不忍，急忙安慰：「我沒有責怪你的意思」。

這段逗趣可愛的互動讓網友們看了都覺得十分搞笑，紛紛留言：「小狗狗能有什麼壞心思呢，牠也不知道你點的是外送，牠以為牠撿到的是寶藏」、「狗：我錯了，下次還敢」、「狗狗的世界裡沒有外送，牠只認為那是放在地上的食物」、「每間學校都有一隻偷外送的大黃」、「連黃哥都不認識嗎？黃哥吃你外送是給你面子」。