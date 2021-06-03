大陸廣東、廣西地區近幾年氣候異常，不久前才發生旱災，沒想到近日好不容易等到低氣壓所帶來的雨勢，卻因豪雨不斷造成多處低窪地區淹水，不少上班族甚至水淹及膝還得冒雨上班。但廣西一戶人家似乎已對淹水無感，即使水淹屁股了依然淡定的坐在一起聊天吃飯，讓外界看傻了眼。

根據大陸媒體《頭條新聞》的報導，大陸廣西省近日豪雨不斷，本月1日也再度降下超大豪雨，許多地區因此傳出災情。而當地一戶人家也因為家裡有喜事，選在這天搭棚擺酒席宴請親朋好友，不料天氣突然驟變，一下雨就停不下來。

有趣的是這群人眼看水位不斷升高，卻沒有打算要結束酒席，不僅繼續飲酒聊天，甚至還有人在一旁下起象棋，最後雨勢漸停，他們已經水淹屁股，就連坐墊也漂浮在水面上，但他們卻依然在積水中圍在一起吃飯、開心聊天，情緒絲毫不受暴雨影響。

網友看到影片後紛紛留言「吃飯不積極，腦子有問題，哈哈哈」、「苦中作樂就是在講這群人」、「他們在吃正宗的流水席」、「都已經泡成這樣了還能不吃嗎？哈哈」、「花出去的錢總得吃回來吧」、「人生就是要在這個時候找樂子」、「客人：不吃的話水能退嗎？」、「這跟四川洪水打麻將的那群人有的比了」、「這叫民以食為天，懂不懂」，引起網友熱烈討論。