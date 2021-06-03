社群媒體平台近日掀起一股「如何發現老公背叛」的活動，不少女性網友紛紛上傳影片分享自己被劈腿的超瞎經驗。其中一名女網友在某天前往工作地點上班時，突然被同事詢問是否已經離婚，才驚覺自己被丈夫欺騙。

根據英國媒體《太陽報》的報導，自從不久前有多名女網友在網路上分享自己被丈夫欺騙的過程爆紅後，網路上便越來越多人加入這個話題。本月1日女網友艾莉森（Allyson）也在TikTok上分享自己「正在被離婚」的離譜經驗，她表示自己與丈夫結婚後感情十分融洽，看不出有任何異狀。

某天艾莉森一如往常的前往工作地點上班時，同事一看到她立即傳簡訊問「你離婚了嗎」，讓她當下滿頭問號，接著就收到一張網路截圖，圖片中不是別人而是丈夫在交友APP上的自我介紹，介紹欄裡還特別寫上「來自鄉下的好男孩」、「正在走出離婚傷痛中」，艾莉森當下頭皮發麻，震驚到說不出話來。

後來艾莉森決定親自調查老公的一舉一動，果然在老公的車廂裡找到牙刷、牙膏等外出用的備用衣物，甚至在袋子中找到不少保險套，另外在老公的舊手機裡也發現他下載多個交友軟體，疑似用來約炮，讓她十分難過也苦惱著到底該不該跟老公攤牌、離婚。

影片上傳後吸引超過千萬人次觀看轉發，網友也紛紛留言「別浪費時間在他身上，你值得更好的男人」、「他竟然都說是離婚了，你還有什麼好留戀的」、「除非你要把他給閹了，要不然長痛不如短痛」、「傻女孩，這種男人還是不要了吧」。