現代人生活壓力大，喜歡養寵物作伴，除了常見的貓狗之外，也有不少人偏愛鳥類，國外就有一隻堪稱「守財奴」等級的八哥鳥，在網路上爆紅，原來牠平時的嗜好不是撿樹枝，而是撿鈔票回家，如今已存了滿抽屜的鈔票，特殊技能讓人看了嘖嘖稱奇。

一名《Reddit》用戶「@Maleficent_Variety」日前分享一段新奇的影片，畫面中可見，一隻八哥鳥不斷在民宅大樓外頭盤旋，仔細一看牠嘴巴上還叼著一張鈔票，原來牠平時的嗜好不是撿樹枝築巢，而是整天在外面巡視有沒有人掉錢，逮到機會就將「別人的鈔票」叼回家存起來。

這天飼主將窗戶打開後，八哥直接飛回屋內，並且堅定的站在矮櫃前方，等待飼主拉開牠平時蒐集鈔票的抽屜，牠才鬆口將嘴巴上的鈔票放在自己的「抽屜存錢筒」中。

有趣的是，抽屜內各種人民幣值的鈔票應有盡有，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼，「突然想養隻鳥了」、「這隻鳥帶財啊」、「我的人生需要很多隻這種鳥」、「我抄一下地址給你，不嫌棄的話來我家住吧」。

不只八哥鳥天資聰穎，過去也有網友分享家中綠和尚鸚鵡「麻吉哥」的逗趣日常，尤其是牠擁有絕佳的蓋房子技能，經常在家中的洗手台或是紙箱屋，搭建屬於自己的獨棟豪宅，驚豔無數網友，大讚牠根本是「鳥界建築師」。