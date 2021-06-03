母愛真的非常偉大！泰國一名農夫近日開曳引機耕田時，從遠處就聽見一陣詭異的鳥叫聲，當他湊近一看時才發現，一隻鳥張開雙翅，不斷朝著他憤怒狂叫，原本農夫還對這隻鳥的行為感到困惑，接著就看見牠身下藏有一顆蛋，才終於恍然大悟，原來牠所做的一切都只是為了保護自己的寶寶。

農夫湊近一看才發現鳥的身體下藏有一顆鳥蛋。(影片來源/YouTube/AMARIN TVHD)

根據泰媒報導，居住在甘烹碧府的46歲農夫日前準備開始種植水稻，他開著曳引機在稻田上耕地，然而卻突然聽到一陣詭異的鳥叫聲，於是打開攝影機，好奇上前查看，沒想到稻田中居然有一隻鳥張開自己的雙翅，不斷朝著他憤怒狂叫，情緒看起來非常激動，好像下秒就要和曳引機打一架的感覺。

農夫先將曳引機往旁邊移動，避開可能傷害到這隻鳥的可能，接著下車湊近拍攝，結果竟看見鳥的身體下藏有一顆蛋，農夫這才終於明白剛剛發生的一切，這隻鳥媽媽只是想要保護自己的孩子，才會做出這麼多極具攻擊性的行為。

最後農夫決定將這塊地提供給鳥媽媽使用，便離開了現場，事後接受採訪時他也表示，因為下雨的話稻田就會被淹沒，到時候他會想辦法將鳥媽媽的窩移動到安全的地方，以免牠的寶寶被水淹死。

影片曝光後，有不少網友都被鳥媽媽的母愛給感動，同時也十分感謝農夫的善心，「動物的母愛也是很偉大的」、「鳥媽媽寧願犧牲自己也要保護孩子…」、「謝謝心地善良的農夫，沒有傷害這對母子」、「這對鳥母子太幸運了，能遇到你這麼善良的農夫」。