馬來西亞霹靂州農村一名居民發現，自家後院出現一隻雲豹，但詭異的是，牠竟一直待在原地不走，而且不斷發出嘔吐聲，趕緊聯繫相關單位，才得知這一隻雲豹疑似被東西噎住，導致牠非常不適，最終被野生動物保護中心成功捕獲。

Seekor Harimau Dahan jantan yang dipercayai tercekik ditemui di belakang halaman rumah penduduk di Kampung Bukit Bertam, Selama, Perak pagi tadi.



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根據當地媒體報導，霹靂州拉律峇登司南馬縣(Selama)郊區一戶人家日前發現，有一隻雲豹闖入他家後院，而且一直待在原地不肯離開，讓他感到相當害怕，隨即聯繫馬來西亞半島野生動物保護及國家公園局，相關人員隨即趕往現場，花了30分鐘將雲豹捕進籠裡。

馬來西亞半島野生動物保護及國家公園局主任謝里夫(Yusoff Shariff)透露，這一隻雲豹為雄性，年紀約7至8歲左右，推測牠應該是從附近的森林保護區跑出來覓食，期間可能誤食食物導致不適，因此才會停留在原地，而雲豹被捕獲時，喉嚨似乎被東西噎住，一直想要吐卻吐不出，看起來像是一隻無助的大貓。

謝里夫表示，雲豹目前被送往野生動物保護中心進行治療，將對牠進行血液及尿液檢查，確認雲豹身體是否有傷口，或其他健康問題，最後更補充到，當局最後一次接獲民眾通報發現雲豹，是在去年的4月8日。雲豹主要分布於東南亞地區，是現存貓科動物中較原始的類型，由於牠們的毛色非常漂亮，成為不肖人士獵取目標，因此雲豹目前生存受到嚴重威脅。