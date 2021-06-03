許多人家中都有飼養狗狗、貓咪等寵物，冷門一點的可能還有蜥蜴、蛇、蜜袋鼯，但日本有位女主播卻特別愛「雞」，甚至將雞當成自己的小孩一樣把屎把尿、同床共枕，24小時幾乎都與寵物雞黏在一起。

日本小有名氣的正妹女主播田口繪未花，擁有甜美外表與清新氣質，從大學時期就擔任起名古屋電台的DJ主持人，在網路上小有名氣，目前也在多家電台中擔任節目主持人，另外她還有一個特殊的喜好，就是飼養「烏骨雞」。

有別於其他女主播飼養貓、狗或是兔子等可愛動物，田口繪未花竟獨愛烏骨雞，先前更曾上節目分享自己與寵物雞私底下的生活。田口繪未花表示，烏骨雞在日本被視為高級食材，但對她來說卻是生命中不可缺少的夥伴，因為她自從養了2隻可愛的烏骨雞後，就把牠們當成小孩一樣在照顧，不僅每天都會用嬰兒車帶2隻雞兒子出門散步，也會跟牠們一起洗澡、睡覺，幫牠們換尿布，幾乎24小時在一起，甚至為了牠們放棄許多工作，因為田口繪未花希望工作時也能帶上牠們，讓她的經紀人相當苦惱。

事實上，田口繪未花原本想要養的是烏鴉，透過朋友介紹認識了鳥類愛好者，同時是知名歌手的千昌夫，他將烏鴉聽成「烏雞」，因此送給田口繪未花2隻公雞，剛開始田口繪未花還感到相當困擾，但經過相處後田口繪未花發現了養雞的美好，甚至到達癡迷的程度，IG上也滿滿的都是2隻雞兒子的照片，讓外界大呼驚奇。