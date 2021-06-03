許多人都擁有一夜致富的夢想，但成為有錢人的生活真的會如想像一樣輕鬆嗎？大陸一名叫作「信小呆」的女子在2018年10月中了高達1億人民幣（約新台幣4.5億）的大獎，讓她獲封「中國錦鯉」的稱號，還辭掉了當時的高薪工作，開始環遊世界，如今2年過去，信小呆再度現身談近況，自曝目前不但沒錢沒工作，還被醫生診斷出憂鬱症。

綜合陸媒報導，信小呆原是一名IT工程師，不過卻在2018年10月時中了支付寶的大獎，她毅然決然辭職，踏上了環遊世界的旅程，一開始她對未來充滿了幻想與憧憬，在實際體驗過後才發覺現實與想像的差距極大，雖然有繁瑣的獎項在支持她，但旅遊大部分的花費都還是必須要由她自己來支出。

期間雖然曾多次傳出信小呆破產的謠言，但她都有出面進行澄清，然而最近又有一段她本人的自曝影片在網路上流傳，信小呆透露自己當初中獎時，還認為下半輩子不用愁了，仔細研究獎項才發現，錦鯉獎品幾乎都是一次性消費，而且還規定要在1年內兌完，比起真的獲得1億人民幣的獎金，更像是拿到了一堆優惠券，環遊世界不僅花光她20多萬人民幣（約新台幣86萬），更讓她刷爆信用卡。

信小呆也直言，有很多人都很想知道在中得大獎後，她的生活過得如何，她也很坦白直言：「過得不太好」，指出自己已經年近30歲，但目前處在沒錢、沒工作的狀態，再加上環遊世界這幾年讓她落後太多，面試IT產業都不太順利，甚至還被診斷出患有憂鬱症，如今雖然還沒想好未來的打算，但只求可以先找到一份穩定的工作。